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Благодатный огонь доставили в Россию

Частица Благодатного огня доставлена из Иерусалима в Россию

Частицу Благодатного огня доставили из Иерусалима в Россию. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Благодатный огонь прибыл на Кубань», — написал губернатор.

Он отметил, что лампады со священным огнем отправятся во все храмы и церкви региона для проведения богослужений. Кондратьев также приложил соответствующее видео.

Утром 4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидалось сошествие Благодатного огня. Позже частицу Благодатного огня передали представителям российской делегации. Позднее стало известно, что из Израиля в Россию вылетела делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) с частицей Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня.

5 мая православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник — в материале «Газеты.Ru».

Ранее греческого журналиста оправдали в суде за информацию о происхождении благодатного огня.

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