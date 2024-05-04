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Глава МИД Польши не ответил на вопрос об отношении к отправке войск на Украину

Глава МИД Польши уклонился от вопроса об отношении к отправке военных на Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от вопроса об отношении к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Инцидент произошел в эфире телеканала «Би-би-си».

По словам Сикорского, Польша не намерена «раскрывать свои карты», отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность отправки войск на Украину.

«Мы не будем раскрывать наши карты. Я думаю, правильным будет заставить президента [России Владимира] Путина думать о том, что мы будем делать», — заявил он.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал предложение Макрона об отправке войск НАТО на Украину опасной эскалацией.

Провокационное заявление было сделано президентом Франции 27 февраля 2024 года и не было поддержано большинство стран НАТО.

«Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — сказал французский лидер.

По его словам, западные страны готовы сделать все для того, чтобы не допустить победы России на Украине.

Ранее Сикорский оценил заявления представителей РФ о планах Варшавы аннексировать часть Украины.

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