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В Белгороде отменили ракетную опасность

Губернатор Гладков: сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде

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Shutterstock/Oleg Elkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Разница между сообщениями о начале и окончании ракетной опасности — шесть минут.

4 мая Минобороны сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Также ВСУ атаковали Белгород, где произошел взрыв, в результате которого пострадали пять местных жителей. Гладков рассказал, что у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы с осколочными ранениями лица и тела. Все они были экстренно госпитализированы, медики оказывают раненым всю необходимую врачебную помощь. По данным губернатора, различный урон нанесен 30 жилым домам и 10 автомобилям.

Ранее в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию.

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