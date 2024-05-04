Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе звучит сигнал ракетной опасности.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Глава региона призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

4 мая Минобороны сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Также ВСУ атаковали Белгород, где произошел взрыв, в результате которого пострадали пять местных жителей. Гладков рассказал, что у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы с осколочными ранениями лица и тела. Все они были экстренно госпитализированы, медики оказывают раненым всю необходимую врачебную помощь. По данным губернатора, различный урон нанесен 30 жилым домам и 10 автомобилям.

Ранее в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию.