В Харькове сообщили о четвертом взрыве за сутки

В Харькове произошел четвертый взрыв за сутки. Об этом пишет украинское издание «Общественные новости» («Суспільні новини»).

Перед взрывом в Харьковской области Украины была объявлена воздушная тревога. Также сирены зазвучали в Днепропетровской и Сумской областях.

До этого в Днепре произошли два взрыва.

4 мая бывший командир «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин предположил, что ВС России начнут наступление под Харьковом. При этом он допустил, что это наступление может быть использовано для отвлечения внимания.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.