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В Аргентине состоялось шествие «Бессмертного полка»

В шествии «Бессмертного полка» в Буэнос-Айресе приняли десятки человек

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Natacha Pisarenko/AP

В центре аргентинского Буэнос-Айреса более семидесяти местных жителей — россиян и аргентинцев — приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщает РИА Новости.

Участники мероприятия в столице южноамериканской страны прошлись вокруг центральной площади, спели песни военных лет, прочитали стихи, а также рассказывали друг другу о своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что «Бессмертный полк» в Аргентине проводится в стране уже в десятый раз.

Ранее председатель Национального координационного комитета «Победа» в Молдавии Алексей Петрович заявил, что представители Евросоюза потребовали использовать центральную площадь Кишинева для празднования Дня Европы 9 мая.

До этого стало известно, что власти Казахстана и Киргизии вслед за Россией заявили об отмене шествия «Бессмертного полка» из соображений безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, где лучше всего носить георгиевскую ленту.

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