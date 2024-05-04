Российские войска взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ

Штурмовики российской армии взяли под контроль крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины в Красногоровке Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

«Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника», — рассказал источник.

Он добавил, что российские военные ведут работу по зачистке очагов сопротивления.

4 мая Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск за неделю продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировав более двух тысяч украинских военных. 2 мая министерство сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи в ДНР и нанесли поражение наемникам «Иностранного легиона». По данным ведомства, украинские войска потеряли танк, четыре автомобиля, а также до 270 солдат.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.