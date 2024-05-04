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«Краснодар» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ

«Краснодар» дома уступил «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ

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ФК «Ахмат»/VK

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» проиграл грозненскому «Ахмату».

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил 26-летний форвард из Буркина-Фасо Мохамед Конате. Лучшим игроком встречи по версии «Матч Премьер» был признан голкипер грозненцев Георги Шелия.

После этой победы «Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Краснодар» сохранил за собой вторую позицию, имея в активе 50 очков. Столько же очков имеет петербургский «Зенит», имеющий в запасе матч против воронежского «Факела».

В 28-м туре «Краснодар» сыграет на выезде против московского «Спартака». Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 11 мая и начнется в 16:30 по московскому времени. «Ахмат» отправится в Самару, где встретится с «Крыльями Советов». Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 16:00 мск.

Ранее стала известна дата проведения матча «Балтика» — «Спартак» в Кубке России.

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