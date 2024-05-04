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«Жирона» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов

«Жирона» переиграла «Барселону» и впервые в истории вышла в Лигу чемпионов

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Joan Monfort/AP

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Жирона» в каталонском дерби переиграла «Барселону».

Встреча, прошедшая на городском стадионе Монтивилли в Жироне в присутствии 14 090 зрителей, завершилась волевой победой со счетом 4:2 в пользу подопечных Мичела. В составе победителей отличились Артем Довбик, Мигель Гутьеррес и Порту, оформивший дубль. У сине-гранатовых отличились Андреас Кристенсен и Роберт Левандовски.

После этой победы «Жирона» набрала 74 очка и поднялась на вторую строчку, опередив «Барселону» на один балл. Этот результат также позволил «Жироне» оформить досрочную путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2024/25 — клуб впервые примет участие в самом престижном клубном турнире Европы.

Новый сезон Лиги чемпионов пройдет по новой схеме — в групповом этапе сыграют 36 команд, которые проведут по восемь матчей. Каждый соперник будет определяться перед каждым туром согласно «шахматной» системе, турнирная таблица будет единой. В 1/8 финала напрямую выйдут восемь лучших команд, а клубы с 9-го по 24-е место разыграют путевки в 1/8 финала через стыковые матчи.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании.

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