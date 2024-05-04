На Украине назвали условие для ввода иностранных войск в страну

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Киев может попросить западных союзников об отправке их солдат на Украину, если украинская армия не будет справляться с ситуацией на фронте. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

«Я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (ввода войск. — «Газета.Ru»)», — заявил он.

Также Гончаренко поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона, ранее предлагавшего ввести иностранный воинский контингент на Украину. По словам депутата, заявление Макрона — это «хороший сигнал».

Ранее Макрон в интервью британскому журналу The Economist назвал условия, при которых его страна должна была бы «на законных основаниях» задаться вопросом насчет отправки войск на Украину: прорыв российских войск через линию фронта и поступление от Киева соответствующей просьбы. По словам Макрона, сейчас Украина о вводе войск не просит.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не согласился с идеей Эммануэля Макрона об отправке войск стран Запада на Украину. Он подчеркнул, что подобное развитие событий станет опасной эскалацией.

До этого американская газета Wall Street Journal писала, что планировщики НАТО считают маловероятным в ближайшем будущем «прямое вторжение» России в страну — участницу альянса.

Ранее французский политик рассказал о перспективе третьей мировой.