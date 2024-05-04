Найден новый фактор риска детского рака крови

У детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), выше риск развития детской лейкемии. Однако причиной может быть не сама технология, а то, что к ней прибегают люди старшего возраста. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали данные более чем 8,2 миллионов детей. У тех, кто был рожден с использованием замороженных эмбрионов, вероятность развития рака крови была на 61% выше, чем у детей, зачатых естественным путем. Если эмбрионы не замораживали, риск также был выше: на 41%.

Доктор Чанна Джаясена, эксперт по репродуктивной эндокринологии Имперского колледжа Лондона, не принимавшая участия в исследовании, подчеркнула важный недостаток работы. По ее словам, результаты должны быть скорректированы с учетом возраста родителей. Дело в том, что пары, которым необходима процедура ЭКО, обычно менее здоровы и молоды, чем те, кто может зачать ребенка естественным путем. С возрастом снижается качество яйцеклеток и спермы, а также в половых клетках возникают мутации.

«Уже известно, что у пожилых мам и пап чуть чаще рождаются дети с лейкемией, как и с синдромом Дауна», — отметила эксперт.

Советовать женщинам заводить детей раньше нет смысла, важнее работать над модифицируемыми факторами риска детской лейкемии, например, курением родителей.

Исследование не доказало причинно-следственную связь между ЭКО и риском рака крови, заключает Daily Mail. Кроме того, было обнаружено повышение только относительного риска лейкемии. Абсолютный же риск оставался низким.

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