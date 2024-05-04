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Порошенко отреагировал на объявление его в розыск в России

Порошенко заявил, что МВД России объявило его в розыск за патриотизм

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Gleb Garanich/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что министерство внутренних дел (МВД) России объявило его в розыск.

«Это признание и почти боевая награда. В конце концов все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — написал Порошенко.

Он также отметил, что статья уголовного кодекса РФ не была указана в сообщении МВД России, и выразил надежду, «что за патриотизм и любовь к Украине».

В субботу, 4 мая, стало известно, что российское министерство внутренних дел объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Бывший президент Украины Петр Порошенко объявлен в розыск по уголовной статье, отметили в МВД РФ. В карточке указаны его дата и место рождения — 26 сентября 1965 года, город Болград Одесской области Украины. Статья, по которой разыскивают Порошенко, не разглашается.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Россия объявила в розыск Зеленского.

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