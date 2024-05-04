«Реал» выиграл чемпионат Испании

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании сезона-2023/24 за четыре тура до окончания розыгрыша турнира.

Команда под руководством Карло Анчелотти стала недосягаемой после матча 34-го тура Ла Лиги между каталонскими «Жироной» и «Барселоной». Эта игра, прошедшая на городском стадионе Монтивилли в присутствии 14 090 зрителей, завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Мичела. После этой встречи отрыв «сливочных» от «Жироны», занимающей за четыре игры до окончания сезона второе место, составляет 13 очков.

В своем матче 34-го тура чемпионата страны столичный клуб на своем поле оказался сильнее «Кадиса». Игра, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в присутствии 72 654 зрителей, завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0. Счет открыл на 51-й минуте игры Браим Диас, на 68-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество своей команды, а на 93-й минуте Хоселу установил окончательный счет встречи.

Для «Реала» этот чемпионский титул стал 36-м в истории. По данному показателю мадридцы являются абсолютными лидерами испанского первенства.

Ранее стала известна дата проведения матча «Балтика» — «Спартак» в Кубке России.