Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

К «Русскому движению Стрелкова» пришли силовики в поисках членов РДК

Baza: к «Русскому движению Стрелкова» пришли силовики в поисках членов РДК

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

К членам «Русского движения Стрелкова» из Тульской области пришли силовики в поисках членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в регионе 29 апреля на терриконе появилась огромная надпись «Свободу Стрелкову». К членам движения пришли сотрудники ФСБ, которых интересовала связь между членами РДС и РДК.

По словам поддерживающих Стрелкова, связи тут никакой нет, кроме общих букв в аббревиатуре. При этом силовики сообщили о постановлении суда Новомосковска, где указано, что надпись разместили сторонники запрещенного в РФ РДК.

Telegram-канал уточняет, что правоохранители наведались как минимум к трем поддерживающим Стрелкова. Члена тульского отделения РДС Александра Омельченко задержали, а позднее отпустили.

До этого депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что сторонников «Русского добровольческого корпуса» обучает и вооружает Украина на деньги США и НАТО.

Ранее сообщалось, что ВС России при штурме Очеретино ликвидировали отряд РДК*.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами