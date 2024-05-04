К «Русскому движению Стрелкова» пришли силовики в поисках членов РДК

К членам «Русского движения Стрелкова» из Тульской области пришли силовики в поисках членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в регионе 29 апреля на терриконе появилась огромная надпись «Свободу Стрелкову». К членам движения пришли сотрудники ФСБ, которых интересовала связь между членами РДС и РДК.

По словам поддерживающих Стрелкова, связи тут никакой нет, кроме общих букв в аббревиатуре. При этом силовики сообщили о постановлении суда Новомосковска, где указано, что надпись разместили сторонники запрещенного в РФ РДК.

Telegram-канал уточняет, что правоохранители наведались как минимум к трем поддерживающим Стрелкова. Члена тульского отделения РДС Александра Омельченко задержали, а позднее отпустили.

До этого депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что сторонников «Русского добровольческого корпуса» обучает и вооружает Украина на деньги США и НАТО.

Ранее сообщалось, что ВС России при штурме Очеретино ликвидировали отряд РДК*.