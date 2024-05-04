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Врач рассказал, сколько шашлыка можно съедать за раз

Токсиколог Кутушов: разовая порция шашлыка не должна превышать 250 граммов

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Чтобы избежать изжоги и другого дискомфорта в ЖКТ, можно съесть не более 200-250 граммов шашлыка за раз. Об этом «МК в Туле» рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Рекомендуется съедать не более 200-250 грамм мяса за один прием и сочетать его со свежими овощами, зеленью и цельнозерновым хлебом. Это позволит улучшить пищеварение и замедлить всасывание сахара в кровь.

Также следует ограничить потребление сладостей, в том числе газировки: они могут вызвать вздутие живота, газообразование и диарею. Заменить их можно компотом, свежевыжатым соком, травяным чаем или просто водой.

Врач посоветовал заниматься физической активностью: она улучшит кровообращение, а также простимулирует работу кишечника и уменьшит риск запоров. Подойдут тренировки умеренной интенсивности, плавание, ходьба, езда на велосипеде.

До этого врачи рассказали, что сочетание алкоголя и шашлыка может привести к острому панкреатиту. При этом чем больше доза, тем выше риск.

Ранее врач рассказала, как получить максимум железа из шашлыка.

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