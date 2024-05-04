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Укус пчелы привел к полиорганной недостаточности у мужчины

Daily Mail: укус пчелы привел к полиорганной недостаточности у сомалийца

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Depositphotos

50-летний мужчина в Сомали смог выжить после полиорганной недостаточности из-за укуса пчелы. Об этом сообщает Daily Mail.

Неизвестный мужчина из сельской местности пострадал от укуса пчелы. Спустя шесть дней он обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание и неспособность нормально мочиться. Врачи также обнаружили, что у него был учащен пульс, повышено кровяное давление и понижена температура. Также на его теле было множество красных пятен. Анализы крови выявили повреждение почек, печени и поджелудочной железы.

Медики предположили, что у мужчины возникла аллергическая реакция, и назначили ему стероиды, антигистаминные препараты и внутривенные вливания для восстановления гидратации. Пациент также прошел пять курсов гемодиализа — процедуры для очистки крови от токсинов. Спустя неделю его выписали, в последующие визиты самочувствие пациента оставалось хорошим.

Для серьезного вреда здоровью человек должен перенести от 500 до 1500 укусов пчел. Однако у некоторых развиваются анафилактические реакции, которые не зависят от количества пчелиного яда. Также укус пчелы может спровоцировать инсульт или сердечный приступ, но случаи полиорганной недостаточности чрезвычайно редки.

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