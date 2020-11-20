В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за непогоды
Катерина Медведева
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В Приморье веден режим ЧС из-за снежного циклона, передает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
«В Приморье ввели региональный режим ЧС», — говорится в сообщении местных властей.
В Приморье третьи сутки идет снег с дождем. Более 150 тысяч человек остаются без света, воды и тепла.
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