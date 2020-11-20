Умер патриарх Сербской церкви Ириней

Умер патриарх Ириней, епископ Сербской православной церкви. Об этом сообщает издание Alo.

Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Епископ скончался в возрасте 90 лет.

4 ноября ноября он был госпитализирован с COVID-19.

Отмечается, что российские и сербские врачи вместе боролись за жизнь патриарха Иринея.

Патриарх Ириней (в миру — Мирослав Гаврилович) родился в селе Видова 28 августа1930 года. При крещении его назвали Мирославом. После окончания учебы в духовной семинарии и на богословском факультете, в октябре 1959 года он принял монашеский постриг от Патриарха Сербского Германа в монастыре Раковица с наречением имени Ириней. 22 января 2010 года в Белграде был избран новым патриархом.

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