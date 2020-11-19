ЕС надеется зарегистрировать вакцину от коронавируса в Европе в декабре

Евросоюз надеется, что вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в Европе в декабре или начале 2021 года, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе [вакцины] в декабре или вскоре после Нового года. И тогда начнется вакцинация», — сказала Меркель.

Она добавила, что последние разработки внушают надежду.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 56 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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