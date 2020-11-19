В Москве арестовали экс-депутата Одесского горсовета по делу о контрабанде золотых изделий
Хорошевский суд Москвы постановил заключить под стражу бывшего депутата Одесского горсовета, экс-члена Партии регионов Украины Олега Маркова по подозрению в контрабанде изделий из золота, которые представляют историческую ценность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что Марков будет отправлен под арест на два месяца.
«Он подозревается по ч. 1 ст. 226.1 («Незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере»)», — сообщили в суде.
Как рассказал источник агентства в правоохранительных органах, Марков был задержан силовиками на территории одного из бизнес-центров в центре Москвы по подозрению в сбыте золотых изделий периода Железного века.
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