В России перестанут выдавать свидетельства о разводе. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

До конца 2020 года ведомство планирует оцифровать сведения с 1926 года — 525 млн записей, которые все это время хранились на бумаге. Все данные будут перемещены в ЕГР ЗАГС — облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. Кроме того, ФНС планирует в дальнейшем перейти на реестровую модель и отказаться от некоторых видов бумажных бланков.

«Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — отмечается в сообщении.

По словам заместителя руководителя ФНС России Виталия Колесникова, на базе ЕГР ЗАГС создается Единый регистр населения, который послужит источником достоверных сведений о физических лицах.

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