Суд арестовал москвичку, которая задушила двух детей

Останкинский суд Москвы арестовал до 17 января россиянку, которая подозревается в убийстве собственных двух малолетних детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что вечером 17 ноября в квартире жилого дома на улице Тайнинской обнаружили тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками асфиксии. В квартире также находилась их мать. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «убийство двух малолетних». Москвичку задержали, в ходе допроса она полностью признала свою вину в совершении преступления.

Отмечается, что Джантураева А.Л. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 п. «а», «в» ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По данным столичного департамента труда и социальной защиты населения, семья не состояла у них на учете и не обращалась за помощью.

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