В России впервые выявлено свыше 23 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России впервые с начала пандемии коронавируса выявлено более 23 тысяч случаев инфекции (23 610), из них не имели клинических проявлений болезни 25,7%. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Большего всего случаев коронавируса за последние 24 часа зафиксировано в Москве (6 438), Санкт-Петербурге (2 312), Московской области (880), Нижегородской области (441).

Известно, что жертвами инфекции за минувшие сутки стали 463 человека, в общей сложности — 34 850. При этом вылечились за сутки 25 573, всего — 1 526 656 человек.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 2 015 608 случаев COVID-19.

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