В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 23 ноября вводятся новые ограничения из-за COVID-19, сообщается на сайте администрации города.

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Согласно документу, вводится запрет на доступ зрителей на спортивные мероприятия, а в торговых центрах приостанавливают работу все предприятия общественного питания и ледовые катки.

На остальных катках в зоне катания должно находиться не больше одного человека на 10 кв. м. При этом для крытых катков запрещено одновременное катание более 30 человек. На территориях открытых катков закрываются раздевалки.

Кроме того, с 1 декабря наполняемость концертных залов, театров и кинотеатров в городе не должна превышать 25% от числа мест в зале.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 20 985 человек. Общее число случаев в стране с начала пандемии достигло 1 991 998, количество летальных исходов среди граждан с подтвержденным COVID-19 — 34 387.

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