В Петербурге установлен температурный рекорд

Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября установлен в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Уже в 3.00 температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла отметки +10,9°С, что на 1,9°С выше прежнего достижения 1978 года, рассказал Леус.

19 ноября в городе прогнозируется облачная погода и небольшие дожди, температура воздуха будет существенно выше нормы, сообщил синоптик. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Санкт-Петербурге в разгар мая выпал снег

— На Петербург обрушился град размером с яйцо

— За 40 минут в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков