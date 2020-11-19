Замглавы правительства Московской области Куракин обвиняется в продаже леса

Вместе с заместителем председателя правительства Московской области Дмитрием Куракиным были задержаны первый заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО «Оборонспецресурс» Максим Ан. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В 2012 году Куракин стал начальником департамента имущественных отношений Минобороны.

Как выяснила газета, задержанные организовывали на территории воинских частей масштабную вырубку леса под видом санитарной. Древесину продавали в Китай. Куракин считается организатором преступления.

Отмечается, что доход от проданной древесины составил более ₽4 млрд. Холодков занимался продажей незаконно добытой

Ранее Куракин заявил членам ОНК, что не признает вину во вменяемом ему коррупционном преступлении.

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