Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 56 млн

Более 56,1 млн человек по всему миру были инфицированы коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки было зарегистрировано более 609 тыс. заболевших COVID-19.

Более 1,3 млн заразившихся скончались. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США (более 250 тыс.), Бразилии (166 тыс.), Индия (130 тыс.), Мексика (99 тыс.). Россия остается на 13-м месте: в стране умерло более 34 тыс. заразившихся.

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