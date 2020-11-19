Число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 56 млн
Максимс Краюшкинс
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Более 56,1 млн человек по всему миру были инфицированы коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
За последние сутки было зарегистрировано более 609 тыс. заболевших COVID-19.
Более 1,3 млн заразившихся скончались. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США (более 250 тыс.), Бразилии (166 тыс.), Индия (130 тыс.), Мексика (99 тыс.). Россия остается на 13-м месте: в стране умерло более 34 тыс. заразившихся.
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