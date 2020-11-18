В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом
Михаил Кириллов
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За сутки в Москве скончались 73 пациента с СOVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 8 082
Днем ранее сообщалось о 74 умерших.
По последним данным, коронавирусом в столице с начала пандемии заразились 526 630 человек, вылечились 382 634 пациентов.
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