В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 73 пациента с СOVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 8 082

Днем ранее сообщалось о 74 умерших.

По последним данным, коронавирусом в столице с начала пандемии заразились 526 630 человек, вылечились 382 634 пациентов.

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