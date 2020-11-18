В Москве рабочий погиб при падении в котлован глубиной 30 метров
Павел Посадский
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На стройплощадке в Москве рабочий упал в котлован глубиной 30 м и погиб до приезда врачей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На стройплощадке в котлован глубиной 30 м упал рабочий, погиб», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас спасатели проводят работы по извлечению тела мужчины.
Место происшествия и причины трагедии пока не известны.
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