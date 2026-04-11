Иностранное судно не может покинуть порт Владивостока из-за наложенного ареста

В порту Владивостока арестовали иностранное судно, повредившее российский сейнер
Судебные приставы арестовали в порту Владивостока иностранное судно, столкнувшееся с российским сейнером. Об этом в канале на платформе Max сообщило Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

В заявлении уточняется, что арест наложили на грузовоз, находящийся в рейде в акватории Амурского залива.

«Решение об аресте как обеспечительной мере принял арбитражный суд Приморского края», — добавили в ФССП.

Там отметили, что иностранное судно врезалось в российский рыболовецкий сейнер, который в результате столкновения получил существенные повреждения. На этом фоне пострадавшая сторона подала иск в суд, потребовав принять обеспечительные меры в отношении виновников аварии.

В данный момент арестованный грузовоз не может покинуть порт Владивостока. Он останется в гавани до отмены обеспечительных мер, говорится в публикации.

28 февраля в акватории Финского залива столкнулись два грузовых судна. По данным прокуратуры, в результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды зафиксировано не было. По факту случившегося была организована проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Ранее в Ленинградской области иностранное судно навалилось на причал.

 
