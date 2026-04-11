Священник рассказал, как нужно проводить Великую субботу

Протоиерей Козлов: в Великую субботу есть традиция поклоняться плащанице
В Великую субботу до ночного пасхального богослужения есть традиция посещать храмы для поклонения плащанице – иконе, изображающей лежащего во гробе Христа. Об этом рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов в беседе с РИА Новости.

«В этот день служат литургию, а перед ней читают 15 паремий — пророчеств Ветхого Завета о страдании, погребении и воскресении Мессии — о том, что совершил Христос ради нас», — сказал он.

Великая суббота — это день особого покоя и ожидания. Это не только скорбь, но и тихая надежда, преддверие Пасхи, когда в глубине уже совершается торжество жизни. Именно в эту пору можно почувствовать, что даже самые страшные скорби могут стать предтечей великой радости и обновления. Верующие вспоминают погребение Христа, его сошествие во ад и избавление заключенных там душ. В Великую субботу совершается литургия Василия Великого. О других днях Страстной недели — в материале «Газеты.Ru».

