США рассчитывают получить 40 млн доз вакцины от коронавируса к концу декабря

Министерство здравоохранения США рассчитывает получить 40 млн доз вакцины от COVID-19 к концу 2020 года, сообщает «Интерфакс».

«К концу декабря мы ожидаем, что у нас будет около 40 млн доз этих двух вакцин, которые будут готовы к распространению», — заявил глава министерства Алекс Азар.

Он пояснил, что речь идет о вакцинах от компаний Pfizer и Moderna и добавил, что этого количества препарата должно хватить для вакцинации 20 млн американцев из «наиболее уязвимых групп».

По последним данным, коронавирусом в США заразились уже более 11,4 млн человек, жертвами инфекции стали более 248 тыс. пациентов.

Ранее Еврокомиссия также утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса.

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