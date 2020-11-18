Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в доме под Рязанью

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в жилом доме поселка Гусь-Железный в Рязанской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным местных властей, возгорание в четырехквартирном доме произошло около 14.50 мск. Спасатели потушили пожар уже к 16.00, были задействованы 15 машин экстренных служб.

Позже в здании обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.

Причины пожара пока не установлены. Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

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