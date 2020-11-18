Дело возбудили после гибели двух рабочих при пожаре на производстве в Челябинске

Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих в результате пожара в цехе по производству пластиковых окон в Челябинске. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

17 ноября в производственном здании по производству пластиковых окон в Челябинске произошел пожар на площади 300 кв. м и хлопок бытового газа. В результате двое рабочих погибли, еще три человека были госпитализированы.

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