Внедорожник протаранил толпу под Калининградом
Максимс Краюшкинс
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Под Калининградом внедорожник въехал в толпу, 8 человек пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на полицию.
«Мужчина 1941 года рождения, местный житель, по предварительным данным, перепутал педали, въехал в группу людей», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что двое мужчин получили переломы ног, их жизни ничего не угрожает.
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