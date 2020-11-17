Внедорожник протаранил толпу под Калининградом

Под Калининградом внедорожник въехал в толпу, 8 человек пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на полицию.

«Мужчина 1941 года рождения, местный житель, по предварительным данным, перепутал педали, въехал в группу людей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что двое мужчин получили переломы ног, их жизни ничего не угрожает.

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