На детской площадке в Москве взорвалась бочка с клеем
Катерина Медведева
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На юго-востоке Москвы взорвалась бочка с клеем на детской площадке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел около дома №31 на улице Рождественская при проведении ремонтных работ.
При разогреве бочки с клеем произошел взрыв, в результате пострадал рабочий.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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