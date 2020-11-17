На детской площадке в Москве взорвалась бочка с клеем

На юго-востоке Москвы взорвалась бочка с клеем на детской площадке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел около дома №31 на улице Рождественская при проведении ремонтных работ.

При разогреве бочки с клеем произошел взрыв, в результате пострадал рабочий.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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