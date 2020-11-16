Пашинян заявил, что дорога через Лачинский коридор откроется 16 ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соединяющий республику и Нагорный Карабах Лачинский коридор откроется 16 ноября и будет безопасно функционировать, передает ТАСС.

По его словам, жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики уже хорошими темпами возвращаются в Степанакерт.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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