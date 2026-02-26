Фурсенко рассказал, что в значительной мере будет определять успехи страны

Биоэкономика станет в значительной мере определять успехи государства в ближайшие годы. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на сессии Форума будущих технологий, передает ТАСС.

«Мы можем сегодня сказать, что биоэкономика — это то направление, которое на ближайшие 10-15 лет будет в значительной степени определять успехи как государства, так и конкретных направлений», — сказал он.

Фурсенко в ответ на вопрос, что можно считать такими успехами, отметил, что жители России должны быть, прежде всего, здоровыми и хорошо накормленными, совладать с экологией, а также смягчить влияние внешней среды или либо адаптироваться к нему.

25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня в России следует усилить подготовку кадров для биоэкономики. По словам главы государства, нужно обеспечить выпуск специалистов высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта.

В конце 2025 года правительство России утвердило новый национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что он носит комплексный характер. По словам премьера, инициатива сформирует основу сразу для нескольких направлений: химия, энергетика, экология, пищевая индустрия, медицина, сельское хозяйство.

Ранее Путин назвал главную задачу нацпроекта по биоэкономике.