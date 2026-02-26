Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Фурсенко рассказал, что в значительной мере будет определять успехи страны

Фурсенко: биоэкономика будет в значительной мере определять успехи страны
Евгений Биятов/РИА Новости

Биоэкономика станет в значительной мере определять успехи государства в ближайшие годы. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на сессии Форума будущих технологий, передает ТАСС.

«Мы можем сегодня сказать, что биоэкономика — это то направление, которое на ближайшие 10-15 лет будет в значительной степени определять успехи как государства, так и конкретных направлений», — сказал он.

Фурсенко в ответ на вопрос, что можно считать такими успехами, отметил, что жители России должны быть, прежде всего, здоровыми и хорошо накормленными, совладать с экологией, а также смягчить влияние внешней среды или либо адаптироваться к нему.

25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня в России следует усилить подготовку кадров для биоэкономики. По словам главы государства, нужно обеспечить выпуск специалистов высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта.

В конце 2025 года правительство России утвердило новый национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что он носит комплексный характер. По словам премьера, инициатива сформирует основу сразу для нескольких направлений: химия, энергетика, экология, пищевая индустрия, медицина, сельское хозяйство.

Ранее Путин назвал главную задачу нацпроекта по биоэкономике.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!