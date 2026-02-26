Размер шрифта
Стало известно об изменении качества продуктов питания россиян

Эксперт Тихонов: россияне стали чаще потреблять более качественные продукты
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Россияне за последние годы стали все чаще отказываться от дешевых углеводов в пользу более качественных продуктов с высоким содержанием белка. Об этом ТАСС рассказал руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

Со ссылкой на данные Росстата эксперт заявил, что россияне переходят на более дорогой белок — мясо, рыбу, яйца.

»...то есть замещают дешевые углеводы более качественными и питательными продуктами, что косвенно свидетельствует о росте доходов и изменении моделей потребления», — говорит эксперт.

Тихонов привел в пример статистику, по которой житель России в среднем потребляет около 83 кг мяса в год, в то время как потребление «хлеба насущного» и макарон снижается. Эксперт это связывает с изменением структуры питания.

До этого международная команда ученых выяснила, что соблюдение здорового рациона может прибавить к жизни от одного до четырех лет — даже с учетом генетики.

Ранее врачи рекомендовали включать в рацион растительные белки, особенно во время Великого поста.

 
