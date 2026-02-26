В Европарламенте раскритиковали Орбана из-за письма Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не поддерживая Украину в конфликте с Россией, «подрывает» европейскую солидарность и «основополагающие принципы» ЕС. Об этом в соцсети X написал депутат Европейского парламента от Латвии Рихардс Колс.

Колс отреагировал на открытое письмо Орбана президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором венгерский премьер обвинил украинского лидера в попытках втянуть Будапешт в конфликт с Россией.

Депутат написал, что письмо Орбана Зеленскому — это защита не суверенитета Венгрии, а «российского влияния». Также Колс упрекнул венгерского премьера в том, что он «мало ценит жизни украинцев», в отличие от Европы. Член ЕП подчеркнул, что «никто не просит Венгрию финансировать войну ради самой войны». Он считает, что на самом деле Евросоюз «поддерживает страну», которая «защищает свой суверенитет». И, по мнению Колса, разница тут якобы «очевидна».

В посте Колс напомнил Орбану и о статье 7 Договора о ЕС, которая позволяет приостановить права государства-члена союза, если оно серьезно нарушает принципы объединения.

«Венгрия получила десятки миллиардов из фондов сплочения и пользуется полной защитой архитектуры сдерживания НАТО. Это не нейтралитет. Это обструкция. Извлекать выгоду из европейской солидарности, подрывая ее — это не суверенитет. Это безбилетничество. <…> Если государство-член ЕС систематически препятствует общей внешней политике безопасности, подрывая при этом основополагающие ценности союза, то договоры не просто так предусматривают механизмы, включая статью 7 Договора о ЕС», — отметил он.

27 января Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Орбан заявил, что Украина устроила нефтяную блокаду для смены правительства в Венгрии. В ответ Будапешт сначала приостановил поставки дизельного топлива на Украину, а затем заблокировал решения ЕС о принятии 20-го пакета санкций против России и о кредите для Украине на €90 млрд.

Затем Орбан направил письмо главе Евросовета Антониу Коште, в котором сообщил о том, что отзывает свое обещание поддержать выделение кредита Украине.

25 февраля Орбан заявил, что власти Венгрии намерены разместить военных, технику и полицию возле ключевых энергетических объектов страны. Также он попросил ЕС проверить состояние нефтепровода «Дружба», по которому в Венгрию поставляется российская нефть.

Ранее Орбана обвинили в провоцировании самого серьезного кризиса в Евросоюзе.