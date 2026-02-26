Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

В России получили первые образцы биотоплива для судов

РГУНГ: впервые получены биокомпоненты судового топлива
Mauricio Valenzuela/Mauricio Valenzuela/dpa/Global Look Press

Ученые Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина получили первые образцы биокомпонентов судового топлива — метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Их использование рассматривается как один из ключевых способов снижения углеродного следа в морских перевозках. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По оценкам разработчиков, применение биокомпонентов позволит сократить выбросы парниковых газов в судоходстве до 75% по сравнению с традиционными видами топлива и приблизиться к будущим международным требованиям по декарбонизации отрасли.

Проект направлен на создание импортонезависимого производства «зеленого» топлива для грузовых и пассажирских судов. Уже проведены испытания смеси полученных биокомпонентов с традиционным судовым топливом марки RME 180. Топливо проверяли на соответствие международному стандарту качества ISO 8217-2024.

Научный руководитель проекта, профессор Губкинского университета Михаил Ершов отметил, что формирование технологического задела в России способно дать экономические преимущества в среднесрочной перспективе. «Создание собственного производства судового низкоуглеродного топлива позволит получить значительное экономическое преимущество в ближайшие пять лет», — подчеркнул он.

Сроки массового внедрения биотоплива во многом зависят от международного регулирования. По словам Ершова, морская отрасль ориентируется на опыт авиации, где процессы стандартизации идут быстрее. «Думаю, что с 2030 года минимальные обязательства уже будут введены», — отметил он.

Сегодня на долю судоходства приходится около 12% выбросов транспортного сектора в мире. По прогнозам экспертов, к 2030 году биотопливо может занять до 4% в структуре энергопотребления морской отрасли.

В рамках проекта специалисты разработали технологию переработки сырья с использованием процессов этерификации и переэтерификации, что позволяет получать высокий выход целевого продукта. Разработка может стать одним из шагов к снижению экологической нагрузки судоходства и формированию нового сегмента отечественной «зеленой» энергетики.

Ранее в Росатоме создали новый вид стали для ядерных реакторов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!