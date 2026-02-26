В России получили первые образцы биотоплива для судов

Ученые Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина получили первые образцы биокомпонентов судового топлива — метиловые эфиры жирных кислот (FAME). Их использование рассматривается как один из ключевых способов снижения углеродного следа в морских перевозках. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По оценкам разработчиков, применение биокомпонентов позволит сократить выбросы парниковых газов в судоходстве до 75% по сравнению с традиционными видами топлива и приблизиться к будущим международным требованиям по декарбонизации отрасли.

Проект направлен на создание импортонезависимого производства «зеленого» топлива для грузовых и пассажирских судов. Уже проведены испытания смеси полученных биокомпонентов с традиционным судовым топливом марки RME 180. Топливо проверяли на соответствие международному стандарту качества ISO 8217-2024.

Научный руководитель проекта, профессор Губкинского университета Михаил Ершов отметил, что формирование технологического задела в России способно дать экономические преимущества в среднесрочной перспективе. «Создание собственного производства судового низкоуглеродного топлива позволит получить значительное экономическое преимущество в ближайшие пять лет», — подчеркнул он.

Сроки массового внедрения биотоплива во многом зависят от международного регулирования. По словам Ершова, морская отрасль ориентируется на опыт авиации, где процессы стандартизации идут быстрее. «Думаю, что с 2030 года минимальные обязательства уже будут введены», — отметил он.

Сегодня на долю судоходства приходится около 12% выбросов транспортного сектора в мире. По прогнозам экспертов, к 2030 году биотопливо может занять до 4% в структуре энергопотребления морской отрасли.

В рамках проекта специалисты разработали технологию переработки сырья с использованием процессов этерификации и переэтерификации, что позволяет получать высокий выход целевого продукта. Разработка может стать одним из шагов к снижению экологической нагрузки судоходства и формированию нового сегмента отечественной «зеленой» энергетики.

