В России рассказали о разработке атомной станции для Луны

Ковальчук: Россия может разработать АЭС для Луны в течение пяти-семи лет

Российская Федерация может разработать атомную электростанцию (АЭС) для Луны в течение пяти-семи лет. Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях IV Форума будущих технологий, сообщает телеканалу «Россия 24».

По его словам, российские ученые и конструкторы должны превратить эффективно работающие системы в «суперсовременные системы на новых материалах».

«Принципы известны, опробированы. У нас есть, я бы сказал, некая линейная задача на этом этапе. Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми: пять-семь лет, идет речь об этом», — заявил глава Курчатовского института.

До этого Ковальчук заявил, российские специалисты ведут работу по совершенствованию проекта компактной АЭС, предназначенной для энергоснабжения лунных баз, с использованием передовых технологий. Он подчеркнул, что Россия обладает уникальными технологиями и готова обеспечить энергоснабжение лунной станции.

Ранее на Западе заявили о лидерстве России в новой космической гонке.