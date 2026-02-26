В Смоленске нашли девочку, которая ушла гулять с собакой и пропала

Волонтерам удалось найти девочку, которая два дня назад пропала в Смоленске. Об этом добровольцы сообщили в группе поискового отряда.

Известно, что ребенок жив. Какие-либо другие подробности не приводятся.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Третьеклассница пропала 24 февраля. Она отправилась на прогулку с собакой, но домой не вернулась. Мать заметила только питомца, который пришел домой сам.

К поискам были привлечены более 300 человек, многие из них приходили и регистрировались сами, желая помочь в мероприятиях. Географию поисков расширили и стали искать вне города.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают разные версии произошедшего.

Не исключалось, что к пропаже причастен сосед, с котором у матери ребенка были конфликты. Также предполагалось, что ее могли украсть.

Ранее ввремя поисков девочки в Смоленске нашли машину, которая может иметь отношение к делу.