Более 1 млн человек заразились коронавирусом в Мексике

Более 1 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Мексике с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя минздрава страны.

«В общей сложности анализы 1 003 253 человек дали положительный результат», — объявил чиновник.

Отмечается, что число жертв инфекции в республике уже почти достигло 100 тыс. человек. Выздоровели, в свою очередь, около 750 тыс. мексиканцев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших COVID-19, 37 млн из них выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались.

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