Министр здравоохранения Украины заразился коронавирусом

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

«Несмотря на все правила безопасности я получил сегодня позитивный тест на COVID-19», — написал чиновник.

Он добавил, что самоизолировался у себя дома и продолжит работать дистанционно.

О своем самочувствии Степанов не рассказал.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил положительный тест на коронавирус и был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Позже инфекция подтвердилась у нескольких чиновников из его ближайшего окружения.

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