Армянская церковь заявила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя

Армянская церковь заявляет, что собор Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики был осквернен. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вторгшиеся в город Шуши в Арцахе осквернили собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя), оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви», — говорится в сообщении отдела межцерковных связей Первопрестольного Святого Эчмиадзина (духовный центр Армянской апостольской церкви).

Отмечается, что Церковь призывает международное сообщество и межрелигиозные межцерковные организации отреагировать на это событие.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В ночь на 10 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Готовили покушение на Пашиняна»: задержания и обыски в Армении

— В Ереване проходит акция в память о погибших в Карабахе

— Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в Карабахе