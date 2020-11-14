В Волгоградской области пациента коронавирусной больницы убили ножом

В Волгоградской области в ковидном госпитале нашли тело 87-летнего пациента с ножевым ранением. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Происшествие произошло в ночь на 14 ноября в Светлоярской центральной районной больнице, которая была перепрофилирована в госпиталь для больных коронавирусом.

В 2.00 по местному времени пациента посещала медсестра, все было спокойно, а в 4.00 его нашли мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки.

Мужчина поступил на лечение 29 октября, однако после ухудшения состояния его поместили 8 ноября в реанимацию. Когда пациенту стало лучше, его перевели в палату на кислородную поддержку.

В пресс-службе СУ СК России по региону сообщили, что по факту произошедшего начала доследственная проверка.