В Грузии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

В Грузии за сутки коронавирусом заразились 3 504 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

13 ноября выявили 3 473 случая, 12 ноября — 3 120. Оба показателя были рекордами. 11 ноября заболело 2 911 человек. В настоящий момент лечение проходит 3 361 пациент.

Всего в Грузии заразились 76 658, выздоровели 58 674, скончались 669 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.

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