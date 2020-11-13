В Белоруссии может появиться возможность «помилования под залог»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внес в парламент предложение о появлении возможности в законодательстве страны «помилования под залог». Об этом сообщает Telegram Sputnik Белоруссии.

Однако при этом политик не уточнил, как именно может работать новая система.

На данный момент любой человек, чей приговор вступил в силу, может обратиться к президенту страны с ходатайством о помиловании. Рассмотрением соответствующего заявления занимается специальная комиссия.

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