Мурашко призвал обеспечить круглосуточную работу «коронавирусных» лабораторий

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что лаборатории, которые проводят тесты на коронавирус в РФ, должны работать в круглосуточном режиме, передает РИА «Новости».

«Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы», — сказал Мурашко.

По данным Роспотребнадзора, в РФ к 13 ноября было проведено более 67 млн тестов на COVID-19.

Всего коронавирусом с начала пандемии в России заразился 1 880 551 человек, выздоровели 1 406 903 пациента, умерли 32 443 заразившихся.

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